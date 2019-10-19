Парад под Белградом: президент Сербии поблагодарил солдат и Россию

Президент Сербии Александр Вучич вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым посетили военный аэродром Батайница под Белградом. В субботу на летном после прошел парад в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов.

Вучич поблагодарил Россию за поставки вооружений и помощь в военно-технической сфере.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше оружие, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы", — заявил Вучич.

Далее президент Сербии поздравил военнослужащих и ветеранов, сражавшихся против сил НАТО в 1999 году, с Днем освобождения Белграда и поблагодарил их за службу.

В параде приняли участие свыше 2,4 тысяч военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. Российское оружие на военном смотре представили БРДМ-2, МиГ-29, Ми-35 и Ми-17.

В последние годы Россия и Сербия провели несколько военных учений и согласований, пишет ТАСС.

Во время визита Дмитрия Медведева в Сербию запланирована его встреча с премьер-министром страны Аной Брнабич.