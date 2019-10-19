"Урал" выиграл у "Тамбова" в матче футбольной премьер-лиги

Матчем в столице Мордовии Саранске стартовала субботняя программа 13-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. "Тамбов" принимал клуб из Екатеринбурга "Урал", вел в счете 1:0, но в итоге пропустил два мяча и уступил – 1:2.

Первая половина игры прошла в равной борьбе и с минимальным числом голевых моментов, но реализовать их соперники не смогли. Счет был открыт только после часа игры, когда в ворота гостей был назначен пенальти и его точно пробил Обухов. После этого "Урал" взвинтил темп в стремлении отыграться и смог забить в течение 3-х минут два гола: отличились Ильин и Ароян.