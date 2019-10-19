Мужчина, обстрелявший инспектора Минприроды, стал фигурантом уголовного дела

В отношении 21-летнего жителя Кумертау, напавшего на инспектора Минприроды, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", об этом в субботу, 19 октября, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ по Башкирии.

Напомним, что в минувший четверг, 17 октября, мужчина выстрелил в голову сотруднику Минприроды, принимавшему участие в рейде по охране животного мира. Огонь велся из стартового пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами.

После этого злоумышленник и его подельник скрылись с места преступления, но были задержаны сотрудниками ГИБДД, остановившими их УАЗ на трассе Уфа – Оренбург.

Пострадавшему была оказана своевременная помощь, угрозы для его жизни нет.