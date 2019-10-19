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Ситуация на Украине 46 минут назад

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19 октября 201917:34

Арест соратника Порошенко: Гладковского отпустят за 10,6 миллиона

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На Украине Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца близкого к экс-президенту Петру Порошенко бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Олега Гладковского. Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании Гладковскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако он может внести залог — он установлен в сумме 10,6 миллиона гривен (около 430 тысяч долларов). Также, как стало известно в ходе заседания, несколько человек готовы взять Гладковского на поруки.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Гладковскому обвинение по двум статьям — "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Декларирование недостоверной информации", передает ТАСС. По данным следствия, он использовал власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, конечным владельцем которой является — ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".

В частности, Гладковский обеспечил включение в гособоронзаказ и приобретение за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 ("Богдан" 6317) по завышенным ценам у входящего в состав "Богдан Моторс" предприятия "Автосборочный завод номер 2". В результате государству был нанесен убыток на сумму 10 миллионов 620 тысяч гривен.

Также украинские борцы с коррупцией установили, что Гладковский не задекларировал доходы своей супруги, полученные от сдачи ею в аренду элитной недвижимости в центре Киева. Общая сумма этих доходов, о которых Гладковский знал — 164,5 тысячи долларов.

В четверг, 17 октября, Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Он является фигурантом журналистского расследования программы "Наши гроши", в котором утверждается, что экс-чиновник был участником схем хищений в украинском оборонном комплексе. Гладковский считает свое задержание незаконным и в знак протеста накануне объявил голодовку "против произвола правоохранительных органов".

По данным СМИ, Олег Гладковский вместе со своими партнерами с ведома руководства "Укроборонпрома" организовал поставки государственным оборонным предприятиям контрабандных российских деталей для военной техники по завышенным в несколько раз ценам. В участии в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом", журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и НАБУ. По данным расследования, убытки для государства могли составить около 250 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов). После обнародования скандального репортажа правительство Украины распорядилось провести международный аудит "Укроборонпрома".

Ранее издание Bihus.info опубликовало информацию о хищениях в оборонной сфере Украины с участием сына бывшего замсекретаря СНБО. По версии этого издания, Игорь Гладковский с компанией единомышленников с 2016 года продавал украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300 процентов. Всего они получили от "Укроборонпрома" 9,2 миллиона долларов.

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