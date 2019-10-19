"Салават Юлаев" одолел "Ак Барс" в "зеленом дерби" КХЛ

Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом". Так называемое "зеленое дерби" Лиги на сей раз оказалось за хозяевами площадки – 3:1.

Интрига, тем не менее, сохранялась до самого конца матча. Счет открыл на 20-й минуте юлаевец Умарк. Но в середине второго периода гости усилиями Яруллина восстановили равновесие. После того, как Лисовец вывел клуб из Уфы впере, борьба стала предельно жаркой. Но забить не мог ни один, ни другой соперник. Лишь на исходе встречи, когда "барсы" пошли ва-банк и сняли вратаря, Кадейкин установил окончательный счет.