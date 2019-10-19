Поправка об отсрочке Brexit: Брюссель ждет пояснений от Лондона

Евросоюз ждет от Великобритании пояснений после одобрения британским парламентом поправки в закон о Brexit. Изменение связано с просьбой очередной отсрочки, которую парламентарии обязали премьер-министра Бориса Джонсона попросить у Брюсселя.

Как заявила в субботу в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева, от правительства Великобритании ждут плана по следующим шагам, пишет ТАСС. Поправка депутата Летвина страхует британских сторонников заключения соглашения с ЕС о выходе Великобритании от "жесткого Brexit" без всяких условий.

Лидер Палаты общин британского парламента Джейкоб Рис-Могг объявил в субботу о том, что правительство страны откладывает до понедельника голосование по соглашению.

Премьер-министр Борис Джонсон уже заявил, что "никакой закон не заставит" его опросить об отсрочке и страна все-таки покинет ЕС 31 октября.

В течение следующей недели правительство представит проект законодательства, необходимого для выхода из ЕС.

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд так прокомментировал слова Джонсона: "Премьер думает, что он выше закона. Премьер-министр, вас ждет суд".

Палата общин потребовала от Джонсона попросить Брюссель об отстрочке до 23:00 субботы.