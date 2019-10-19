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19 октября 201917:59

"То расширяются, то углубляются": Захаровой непонятна американская стратегия

Александр Щербак/ТАСС

Кремль не понимает, что делает Вашингтон в районе конфликта в Сирии, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала НТВ.

Как и с Афганистаном, то вводят войска, то выводят, то остаются, а внутри коалиции уже много лет нет единства позиции, они то расширяются, то углубляются, добавила Захарова.

9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, чтобы создать буферную зону, куда смогут вернуться сирийские беженцы. Мировое сообщество сочло этот шаг агрессией, Пентагон начал вывод тысячи военнослужащих из Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, примкнувшие к "Силам демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности.

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