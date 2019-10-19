Митрополит Иларион считает, что смертная казнь не остановит преступников

Введение смертной казни не решит существующие в России проблемы и не остановит преступников, убежден председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его мнению, преступников скорее может напугать пожизненное заключение.

Говоря об убийстве девятилетней девочки в Саратове, митрополит указал в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24" в субботу, что люди, совершающие подобные злодеяния, никогда не должны выходить на свободу.

Вместе с тем, продолжил иерарх, при расследовании преступлений очень часто совершаются ошибки, в результате осужденным оказывается невиновный. "Причем даже признательные показания вовсе не являются доказательством того, что виноват именно этот человек", — заметил он.

"Поэтому введение смертной казни не решит существующую проблему и не обезопасит общество от маньяков и преступников", — подчеркнул митрополит Иларион.

В этой связи он предложил следить за маньяками в социальных сетях, чтобы предупреждать людей об опасности. По словам иерарха, это должны и могут делать правоохранительные органы.

Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года, момента вступления страны в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году. Тема возвращения смертной казни в судебную систему вновь возникла после убийства девочки в Саратове 9 октября.