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19 октября 201922:03 Дмитрий Петров

Медведев подчеркнул важность сохранения исторической правды

Медведев подчеркнул важность сохранения исторической правды

Сербы отмечают 75-летие освобождение Белграда. Сегодня в Сербии — российский премьер Дмитрий Медведев.

Россия и Сербия в этот день снова вместе. Как и тогда, в октябре 1944-го. Главу российского правительства Дмитрия Медведева перед началом военного парада приветствует президент Сербии Александр Вучич. На трибунах — ветераны войны, правительство и гости Белграда, которые в эти дни съезжаются в сербскую столицу, в том числе и из других республик бывшей Югославии, потому что это — их общий праздник, общая история.

Пять лет назад — в 70-летний юбилей освобождения — парад проходил прямо в городе, на бульваре Николы Теслы. Но за эти годы сербская армия окрепла, получила новое вооружение, и чтобы разместить всю военную технику, парад перенесли на аэродром.

В прошлом году Россия поставила Сербии шесть истребителей МиГ-29. Сегодня они в небе над столицей. В этом году в рамках военно-технической помощи Сербия получила 10 боевых разведывательно-дозорных машин и три транспортных вертолета Ми-17. В планах — поставка еще 50 единиц бронетехники и четырех боевых вертолетов Ми-35М.

Прямо во время парада на аэродроме был разыгран показательный эпизод с участием спецназа. При поддержке с воздуха бойцы нейтрализовали террористов, захвативших населенный пункт.

Президент Сербии благодарит Россию за помощь и сотрудничество в военно-технической сфере. "Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше вооружение, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы, мы сумеем сами защитить свое небо, свою землю и своих людей", — отметил Александр Вучич.

Среди военной техники мы увидели и образцы из натовских стран — Hummer и Land Rover. Такое разнообразие вполне объяснимо: Белграду весь прошлый век приходилось лавировать между Востоком и Западом.

Югославия считалась страной соцлагеря, но всегда старалась идти своим путем. Со своими подходами и видением. Это проявлялось даже в авиации. Очень богатый музей в белградском аэропорту. И что мы здесь видим? Немецкий Messerschmitt-109 в раскраске королевских ВВС Югославии. Это самое начало войны. Здесь же британские Hurricane и Spitfire. А вот после освобождения Белграда югославы пересели на наши самолеты — Як-3 и, конечно же, прославленный штурмовик Ил-2.

Но уже сразу после войны первые реактивные истребители они стали покупать из-за океана. Вот целый выводок американских самолетов: Sabre, Thunderjet и Lockheed. А тут — опять советский истребитель. Такой вот союзник со своими особенностями.

Отставной полковник Зденко Дупличич был одним из тех, кто обеспечивал обороноспособность Югославии, а потом Сербии. На фронте — с 13 лет. Комсомольцем воевал в составе 1-й пролетарской бригады. Встречал Красную Армию и вместе с ней освобождал родной Белград. А уже после войны он закончил нашу Военно-воздушную академию, был военпредом Югославии в СССР, военным советником в Ливии, Эфиопии, Ботсване, Уганде и Сирии. Своим убеждениям никогда не изменял.

Полковник Дупличич с гордостью рассказывает, как встречался со всеми российскими президентами. Сегодня он делает доклад Дмитрию Медведеву. А у главы российского правительства график очень плотный: представление делегаций и официальная встреча с премьер-министром Сербии Анной Брнабич. Возложение венков к монументу освободителям Белграда и монументу советским воинам. И встреча с российскими волонтерами, потомками ветеранов Великой Отечественной.

Выступление в Народной скупщине Сербии. Кстати, ровно 10 лет назад именно Медведев стал первым иностранным государственным деятелем, который обратился к депутатам главного законодательного органа страны. Сегодня глава российского правительства снова здесь и говорит о важности сохранения исторической правды.

Россию и Сербию связывают не только братские отношения, но и экономика. Взаимная торговля превысила 2 миллиарда долларов. Активно развиваются энергетические проекты, растут поставки продукции тяжелого машиностроения. Среди перспективных направлений — цифровые технологии и инновации. По итогам сегодняшних переговоров, которые еще продолжаются, будут подписаны новые соглашения о сотрудничестве.

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