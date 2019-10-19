Brexit: Джонсон снова проиграл

За последний век по субботам британский парламент заседал только при максимальном обострении: во Вторую мировую, в Суэцкий кризис и в 1982 году во время конфликта с Аргентиной в Южной Атлантике. И вот теперь Джонсон собрал парламент в субботу, чтобы представить новое соглашение об условиях выхода из ЕС, которое он именно что с боями выбил в Брюсселе.

Как бы попроще объяснить то, о чем шел спор? Многие наши зрители бывали в Белоруссии. Вспомните. Вроде заграница, но вы ведь даже погранконтроль не проходили, потому что Союз. А еще вы не видели таможню, потому что "общий рынок". Вот и граница между британской Северной Ирландией, которая вместе с Великобританией выходит из Евросоюза, и Ирландской Республикой, которая в ЕС остается, эта граница — пока условность. Пока обе части Ирландии входят в ЕС, граница есть только на карте, но не в реальной жизни. То есть примерно как между Россией и Белоруссией.

Однако на Британских островах все помнят, как это было до Евросоюза: были таможня, контрабандисты, теракты. Было противостояние с теми, кто считают, что Ирландия должны быть единой. К такому никто возвращаться не хочет.

А теперь представьте: упаси Бог, конечно, но между Россией и Белоруссией вводится таможенный контроль. И едете вы в Минск, скажем, из Казани. Если воспроизводить здесь план Джонсона, то по пути из Казани в Белоруссию вас ждала бы тогда как бы "предтаможня", таможня внутри России, где-нибудь под Нижним Новгородом, чтобы на границе-границе все оставалось, как сейчас. Согласимся, что объяснить это непросто. Что из этого получилось в английском парламенте?

Борис Джонсон опять проиграл. Вместо того чтобы принять или отклонить его соглашение о Brexit, британские парламентарии утвердили поправку, которая обязывает премьер-министра просить Брюссель очередной отсрочке, до тех пор пока соглашение о выходе из Евросоюза не пройдет здесь все стадии обсуждения и голосования и не станет законом. Джонсон настаивает на том, что он переносить Brexit не будет.

Даже если Джонсона заставят просить отсрочку, у него остается шанс вывести страну из Евросоюза, утвердив законопроект о Brexit до 31 октября. Сделать это крайне сложно. Депутаты могут тянуть время, вносить свои поправки и вообще потребовать, чтобы право окончательно решить судьбу этого соглашения было предоставлено не парламентариям, а народу.

Поражение Джонсона вызвало восторг у манифестантов, которые собрались на парламентской площади. Десятки тысяч людей пришли в центр Лондона, требуя проведения повторного референдума. Они считают, что после трех с половиной лет, которые прошли после первого референдума, Великобритания теперь проголосует по-другому.

"Мы должны иметь право выбора. Соглашение Джонсона, Brexit без сделки или по-прежнему Евросоюз — это должен решать народ", — считают манифестанты.

За повторный плебисцит выступает Джереми Корбин — лидер крупнейшей оппозиционной партии — лейбористов.

Неопределенность стала здесь нормой. Выступая теперь уже в качестве обычного депутата, бывший премьер-министр Тереза Мэй вспомнила, как она трижды предлагала парламентариям свой вариант соглашения о Brexit, стандартно получая негативный ответ.

Терезе Мэй тут же напомнили, что она агитирует сегодня за то, что сама отвергла год назад. Речь идет о судьбе Северной Ирландии, которая, по новому соглашению, де-факто будет подчиняться торговым правилам Евросоюза. Этот пункт лишил Джонсона крайне важной для него поддержки со стороны депутатов от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Шотландские националисты утверждают, что сделка Джонсона ведет страну к окончательному расколу.

Утренний выпуск газеты Sun представлял Бориса Джонсона в виде торжествующего шоумена. Но выход на сцену у него не задался. В английской глубинке фермеры отразили свое отношение к Brexit с помощью тракторов: "Британия хочет остаться" — это можно прочитать с высоты птичьего полета.

Неизвестно, сколько еще придется перепахать британским политикам, чтобы окончательно определиться, остаются они в Евросоюзе или все-таки готовы из него уйти.