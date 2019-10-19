Екатерина. Самозванцы

Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 октября 201918:15

Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом "Курска"

twitter.com

В субботу после тяжелой болезни скончался вице-адмирал Михаил Моцак. Вице-адмирал проходил лечение в Военно-медицинской академии, пишет ТАСС.

Как заявил  РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, вице-адмирал Моцак был настоящим офицером и профессионалом высочайшего уровня. Как начальник штаба Северного флота Моцак обеспечивал выполнение флотом самых сложных задач.

"Ушел из жизни настоящий профессионал, моряк-подводник, Герой России, который был моей опорой в период, когда я командовал флотом", — сказал Вячеслав Попов.

Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск". Погибли все 118 моряков на борту. Позднее Моцак руководил подъемом "Курска".

Сейчас

18:11

Советник Трампа обвинил Порошенко и Ко в краже полутора миллиардов долларов

16:58

Принята поправка об отсрочке Brexit

15:21

Бомб не нашли, самолет вылетел из Красноярска в Москву

14:35

Чрезвычайная ситуация с дамбой: 21 октября объявлено днем траура

13:55

Смерть в огне: в Ростове Великом ввели режим ЧС

12:46

Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае

11:55

В переходе на "Савеловской" полицейский получил ножом в грудь

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Прорыв дамбы в Красноярском крае: хронология событий

Прорыв дамбы в Красноярском крае: хронология событий

58 минут назад
"Источник мира": ультиматум Эрдогана

"Источник мира": ультиматум Эрдогана

6 минут назад
Москва может оставить Минск без кредита

Москва может оставить Минск без кредита

1 час назад

Трансляции

19:30

Пресс-конференция по итогам российско-сербских переговоров
20:00

Программа "Вести в субботу"
21:00

Торжественное собрание, посвященное 75-летию освобождения Белграда

Завтра, 20 октября

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Поправка об отсрочке Brexit: Брюссель ждет пояснений от Лондона

Поправка об отсрочке Brexit: Брюссель ждет пояснений от Лондона

18 минут назад
Медведев встретился с Брнабич

Медведев встретился с Брнабич

1 час назад
"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

4 часа назад
Арест соратника Порошенко: Гладковского отпустят за 10,6 миллиона

Арест соратника Порошенко: Гладковского отпустят за 10,6 миллиона

41 минута назад
Велосипед сорвался в пропасть: пятилетняя россиянка погибла в Турции

Велосипед сорвался в пропасть: пятилетняя россиянка погибла в Турции

4 часа назад
У Кеосаяна и Симоньян родилась дочь Маро

У Кеосаяна и Симоньян родилась дочь Маро

1 час назад
Смерть в огне: в Ростове Великом ввели режим ЧС

Смерть в огне: в Ростове Великом ввели режим ЧС

4 часа назад
Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира

Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира

3 часа назад
После ночи протестов Барселона снова превратилась в туристический город

После ночи протестов Барселона снова превратилась в туристический город

1 час назад
17
Полицейский убил коллегу в Институте повышения квалификации

Полицейский убил коллегу в Институте повышения квалификации

2 часа назад
Промоутеры Бетербиева назвали имя его следующего соперника

Промоутеры Бетербиева назвали имя его следующего соперника

4 часа назад
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
Митрополит Иларион считает, что смертная казнь не остановит преступников

Митрополит Иларион считает, что смертная казнь не остановит преступников

14 минут назад
"То расширяются, то углубляются": Захаровой непонятна американская стратегия

"То расширяются, то углубляются": Захаровой непонятна американская стратегия

16 минут назад
Известный теннисист Александр Волков умер на 53-м году жизни

Известный теннисист Александр Волков умер на 53-м году жизни

30 минут назад
Врачи потеряли старушку в томографе. Искали шесть часов

Врачи потеряли старушку в томографе. Искали шесть часов

1 час назад
Мужчина, обстрелявший инспектора Минприроды, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, обстрелявший инспектора Минприроды, стал фигурантом уголовного дела

1 час назад
Териберку из фильма "Левиафан" ждет обновление

Териберку из фильма "Левиафан" ждет обновление

1 час назад
Ложь Порошенко: Пушков напомнил Савченко о словах Коломойского

Ложь Порошенко: Пушков напомнил Савченко о словах Коломойского

2 часа назад
"Урал" выиграл у "Тамбова" в матче футбольной премьер-лиги

"Урал" выиграл у "Тамбова" в матче футбольной премьер-лиги

2 часа назад
Бомб не нашли, самолет вылетел из Красноярска в Москву

Бомб не нашли, самолет вылетел из Красноярска в Москву

2 часа назад
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

2 часа назад
В России появится центр северной урбанистики

В России появится центр северной урбанистики

2 часа назад
Белград помнит советских воинов-освободителей

Белград помнит советских воинов-освободителей

2 часа назад
Конгрессмены призвали Госдеп признать "Азов" террористической организацией

Конгрессмены призвали Госдеп признать "Азов" террористической организацией

3 часа назад
В Кремле прошел последний в году развод караулов

В Кремле прошел последний в году развод караулов

3 часа назад
Глава РФС оценил игру российской сборной

Глава РФС оценил игру российской сборной

3 часа назад
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

3 часа назад
Илон Маск подсказал российским предпринимателям, на чем нужно сфокусироваться

Илон Маск подсказал российским предпринимателям, на чем нужно сфокусироваться

4 часа назад
10 самых вредных героинь мультфильмов

10 самых вредных героинь мультфильмов

5 часов назад
Сирия: российские журналисты побывали на брошенной американцами военной базе

Сирия: российские журналисты побывали на брошенной американцами военной базе

6 часов назад
Для решения задач во сне нужен аккомпанемент

Для решения задач во сне нужен аккомпанемент

6 часов назад
Хит-парад. Самые крутые автомобили с мотопосадкой

Хит-парад. Самые крутые автомобили с мотопосадкой

19 часов назад
Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

18.10.2019 15:51
Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

18.10.2019 13:05
"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

17.10.2019 14:24

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку