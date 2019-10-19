Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом "Курска"

В субботу после тяжелой болезни скончался вице-адмирал Михаил Моцак. Вице-адмирал проходил лечение в Военно-медицинской академии, пишет ТАСС.

Как заявил РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, вице-адмирал Моцак был настоящим офицером и профессионалом высочайшего уровня. Как начальник штаба Северного флота Моцак обеспечивал выполнение флотом самых сложных задач.

"Ушел из жизни настоящий профессионал, моряк-подводник, Герой России, который был моей опорой в период, когда я командовал флотом", — сказал Вячеслав Попов.

Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск". Погибли все 118 моряков на борту. Позднее Моцак руководил подъемом "Курска".