Российский премьер Дмитрий Медведев считает, что санкции против Москвы со стороны Европы рано или поздно будут отменены, ведь подобный деструктивный подход негативно сказался на экономике что России, что Европы, передает ТАСС.

Однако же Москва себя наказанной не чувствует. И поэтому чиновник, выступая в Народной скупщине Сербии, выразил признательность Белграду, что тот не присоединился к европейским санкциям, хотя имел место мощнейший прессинг, передает "Интерфакс".

Однако же намерение Белграда сблизиться с Евросоюзом можно понять. На сотрудничество с Россией это никак не повлияет, добавил политик. Наоборот, Сербии будет оказана всесторонняя поддержка для сохранения ее территориальной целостности и суверенитета.

Помимо этого, Медведев заявил, что Москва и Белград подпишут соглашение о создании высокотехнологичного диспетчерского центра управления поездами Сербских железных дорог. И Белград неукоснительно исполняет свои обязательства по проекту "Турецкого потока".

Еще он поздравил народ Сербии с 75-летием освобождения Белграда от фашистских захватчиков, передает РИА Новости. И поблагодарил за внимание к могилам советских солдат, чьи тела остались лежать в сербской земле.