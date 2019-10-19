Путин и Меркель побеседовали о газе, Ливии, Сирии и Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив подготовку в скором времени саммита "нормандской четверки", ситуацию в Сирии и Ливии, а также газовый транзит через Украину. Об этом, передает "Интерфакс", рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что Меркель пообещала Киеву договориться с Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном о дате проведения встречи в нормандском формате — Россия, Германия, Франция и Украина.

Франция рассчитывает, что такая встреча состоится в Париже, ее точные сроки согласовываются, рассказала ТАСС посол Франции в Москве Сильви Берманн. По ее словам, организовать этот саммит в Париже французские власти предложили всем заинтересованным сторонам и теперь ожидают их ответа, чтобы определить дату.

"Надеемся, что этот саммит состоится как можно скорее", — сказала она.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что дату проведения встречи лидеров "нормандской четверки" можно будет обсуждать только после разведения сил на участках в Золотом и Петровском в Донбассе. Украина ранее такое разведение сорвала.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года, однако последний саммит лидеров "нормандской четверки" датируется еще октябрем 2016 года. Тогда встреча прошла в Берлине.