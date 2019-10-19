Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель

Российский президент Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель договорились по телефону о необходимости соблюдать минские соглашения на Украине, в том числе "формулу Штайнмайера". В то время как Киев отказывается отводить от населенных пунктов Золотое и Петровское воинские подразделения.

Лидеры условились продолжать работу по подготовке очередного саммита "нормандской четверки". Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дату проведения встречи лидеров "нормандской четверки" можно будет обсуждать только после разведения сил в Донбассе. Украина ранее такое разведение сорвала.

Также Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Президент России подчеркнул, что стабильность в регионе возможна только при уважении принципов единства и территориальной целостности этих стран, передает "Интерфакс".

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года, однако последний саммит лидеров "нормандской четверки" датируется еще октябрем 2016 года. Тогда встреча прошла в Берлине.