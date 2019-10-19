Под Владимиром поисковики подняли истребитель с останками пилота

Во Владимирской области члены поискового отряда "Небо Родины" раскопали обломки истребителя Ла-5, разбившегося во время экзаменационного полета 5 мая 1944 года. Как рассказал командир поисковиков Евгений Агафонов, в кабине нашли останки младшего лейтенанта Матвея Петровича Телицына. Летчик учился в Высшей офицерской летной школе и в этот день проводил последний тренировочный бой пред убытием на фронт. Установить его личность помогли полетная карта, погоны и многое другое, пишет ТАСС.

Телицын в паре с другим пилотом отрабатывал виражи с попыткой зайти друг другу в хвост. В определенный момент летчик не справился с Ла-5, и истребитель рухнул на землю с высоты 600 метров.

Родные считали Телицына пропавшим без вести под Тамбовом. Теперь же они выразили желание похоронить военного летчика на семейном кладбище в Рязанской области.