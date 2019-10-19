Борисов высказался по поставкам вооружений Сербии и Турции

У России и Сербии есть контракт о поставке российских систем ПВО "Панцирь", сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он напомнил, что сербы довольны российскими вооружениями, в частности самолетами МиГ-29, которые РФ для них модернизирует.

По его словам, 30-тысячная сербская армия имеет пакет заказов на сумму более 600 миллионов долларов, что само по себе говорит о многом.

"Я думаю, наши прочные связи в сфере ВТС будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых дееспособных армий на Балканах", — подчеркнул Борисов, слова которого цитирует "Интерфакс".

Вице-премьер сообщил также о том, что существует высокая вероятность заключения нового контракта на поставку российских зенитных ракетных комплексов Турции.

Он отметил, что Анкара проявляет неподдельный интерес и к российским истребителям нового поколения. В этой связи Борисов напомнил, что турки выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту систему. "Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя", — сказал вице-премьер.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану показали Су-35 и российский истребитель пятого поколения Су-57 на авиасалоне "МАКС-2019" в конце августа. Тогда Анкара заявила об интересе к этим самолетам.

"Панцирь-С" – современный зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, предназначенный для перехвата практически любых воздушных целей на расстоянии до 20 километров. Вооружен он зенитными ракетами и двумя 30-миллиметровыми пушками.