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19 октября 201920:50

Вучич передал Путину ответный привет

EPA

Сербский лидер Александр Вучич передал привет своему российскому коллеге Владимиру Путину и сказал, что с радостью ждет встречи в Сочи 4 декабря.

Об этом он сказал в ходе выступления вместе с главой российского правительства Дмитрием Медведевым перед журналистами. Перед этим Медведев передавал Вучичу привет от Путина.

Российский премьер сейчас находится в Сербии, он принимает участие в торжествах в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков и проводит переговоры с властями республики. Россия и Сербия вместе противостоят фальсификации истории, подчеркнул Вучич, обе страны понесли ужасающие потери и не допустят иного толкования случившегося, передает ТАСС.

Кроме того, в ходе переговоров стало известно, что Сербия с помощью России обновила военную авиацию. На военном смотре "Свобода 2019" Вучич и Медведев увидели демонстрацию переданной Россией техники — бронетранспортеров БРДМ-2, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми нескольких модификаций, передает РИА Новости.

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