Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона быстро уточнить позицию по выходу Соединенного королевства из состава ЕС, передает ТАСС.

Между тем в Елисейском дворце заявили, что дополнительная отсрочка Brexit не входит ни в чьи интересы. "Соглашение обсуждалось, теперь британский парламент должен высказаться за или против него. Необходимо голосование по существу", — приводит выдержки из заявления администрации французского лидера РИА Новости.

Со своей стороны, официальный представитель Евпропейского парламента Жауме Дук сообщил, что ЕП рассмотрит итоги состоявшегося 19 октября в британском парламенте голосования по Brexit в предстоящий понедельник, 21 октября, в Страсбурге. Об этом сообщает "Интерфакс".

Депутаты парламента Великобритании на заседании в субботу, 19 октября, рассматривали "поправку Летвина", названную по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина, которая предусматривает отсрочку Brexit. За это предложение высказались 322 депутата, против — 306. Премьер-министр Борис Джонсон настаивал на том, что всеми силами будет добиваться выхода Великобритании из ЕС 31 октября. Однако депутаты потребовали от него запросить у Брюсселя отсрочку.