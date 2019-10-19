В Щербинке мужчина напал с ножом на женщину

В московской Щербинке мужчина напал с ножом на женщину. Она получила несколько ранений и сейчас находится в больнице. Подозреваемый в нападении задержан.

По информации пресс-службы столичного ГУ МВД РФ, ЧП произошло в минувшую пятницу, 18 октября, однако известно о нем стало только в субботу.

Ножевые ранения получила 25-летная женщина, она госпитализирована, о состоянии ничего не сообщается.

Как выяснили полицейские, подозреваемый в нападении караулил женщину во дворе, а когда она появилась, ударил ее ножом несколько раз. Проводится расследование, причины случившегося устанавливаются, пишет ТАСС.