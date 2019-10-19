Блинкова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге

Российская теннисистка, 66-я ракетка мира Анна Блинкова в полуфинале турнира в Люксембурге в трех сетах за один час 53 минуты проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

Блинкова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из шести, а у Остапенко, занимающей 63-е место в рейтинге WTA, семь эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейка из шести.

Таким образом, Остапенко вышла в финал турнира, где ей будет противостоять немка Юлия Гергес (26), обыгравшая в 1/2 финала Елену Рыбакину (Казахстан, 43) со счетом 6:3, 6:4.