В Берлине загорелся поезд, есть пострадавшие

В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. Пострадали по меньшей мере три человека. Сообщается, что они получили незначительные травмы.

Инцидент произошел на станции "Бельвю" в центре германской столицы. По информации немецкой прессы, возгорание произошло в вагоне специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург" из одноименного города, которые приехали в Берлин на матч со столичным "Унионом".

На место происшествия приехали спасатели, более десяти машин скорой помощи, в воздухе кружат несколько вертолетов. Приостановлено движение городских электричек по нескольким линиям. Причины происшествия устанавливаются, пишет ТАСС.