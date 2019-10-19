Доменико Тедеско: не заслужили трех очков, потому что позволили "Рубину" слишком многое

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 13-го тура российской премьер-лиги с "Рубином". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча – 0:0.

"Конечно, мы недовольны результатом, потому что очень хотели победить в первом матче для нашего тренерского штаба, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака". – У всех игроков глаза тоже горели. Но мы не заслужили трех очков, потому что позволяли сопернику слишком многое. Особенно в первом тайме. Мы не планировали играть на контратаках, но у нас не получалось высоко прессинговать соперника".

Напомним, "Спартак" прервал серию поражений и с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Рубин" расположился на восьмой строчке, имея в активе также 15 очков. В следующем туре чемпионата России "красно-белые" 27 октября на выезде сыграют с "Локомотивом", а казанцы двумя днями ранее примут "Урал".