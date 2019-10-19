Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск вечером в субботу, 19 октября, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по ситуации, сложившейся после голосования в Палате общин. Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.

Несколько ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по выходу Соединенного королевства из состава ЕС. А в администрации французского лидера заявили, что дополнительная отсрочка Brexit не входит ни в чьи интересы.

Итоги голосования в британском парламенте в предстоящий понедельник, 21 октября, рассмотрит Европейский парламент.

Члены Палаты общин Великобритании провели в субботу экстренное заседание, на котором правительство страны попыталось провести проект соглашения о Brexit. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые не воспользовались возможностью поддержать его сделку с Евросоюзом. Он также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.