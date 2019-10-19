Рублев обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля

Российский теннисист, 31-я ракетка мира Андрей Рублев в полуфинале Кубка Кремля в Москве в двух сетах за один час 33 минуты обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счетом 7:5, 6:4.

Рублев пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11, а у Чилича, занимающего 25-е место в рейтинге ATP, 11 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из трех.

Таким образом, россиянин вышел в финал турнира, где ему будет противостоять француз Адриан Маннарино (44), переигравший в 1/2 финала Кубка Кремля итальянца Андреаса Сеппи (72) – 6:3, 6:4.