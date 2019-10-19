Тренер "Зенита" Семак: ребята – молодцы, порадовали игрой и количеством забитых мячей

В 13-м туре российской премьер-лиги "Зенит" на поле домашней арены в Санкт-Петербурге разгромил "Ростов" со счетом 6:1. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Игра получилась, особенно первый тайм. Смогли забить быстрый мяч. В целом, хорошо подготовились к этому матчу эмоционально, готовы были дать бой, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Выиграли борьбу за инициативу, хорошо контролировали мяч и почти не ошибались впереди. Заслуженно и очень эффектно победили. Но понимаем, что игра уже закончилась. Ребята – молодцы, порадовали нас и болельщиков хорошей игрой и большим количеством забитых мячей. Времени не так много, будем готовиться к Лиге чемпионов УЕФА, где нас ждет сложный выездной матч. Эту игру забыли, готовимся к следующей".

Напомним, "Зенит" одержал четвертую победу в последних пяти играх РПЛ и с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре чемпионата России подопечные Семака в воскресенье, 27 октября, на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", а команда Валерия Карпина днем ранее примет "Сочи".