Весь мир соболезнует россиянам в связи с трагедией в Красноярском крае

Соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае сейчас приходят изо всех уголков мира.

Одним из первых их выразил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. "Разделяем горечь невосполнимой утраты", — говорится в официальном сообщении пресс-службы Киргизии.

Вслед за ним в Twitter соболезнования выразил и Европейский союз. Там также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает телеканал "Россия 24".

Прорыв нелегальной дамбы произошел в Красноярском крае в ночь на субботу, 19 октября. В результате ЧП не менее 15 человек погибли, еще несколько считаются пропавшими без вести. Мощные потоки воды смыли временные общежития рабочих. 21 октября в регионе объявлено днем траура.