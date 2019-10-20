Чемпионат Испании. "Барселона" разгромила "Эйбар", "Реал" уступил "Мальорке"

В матче девятого тура чемпионата Испании "Барселона" на поле стадион "Мунисипаль де Ипуруа" в Эйбаре разгромила местную одноименную команду, забив три безответных мяча – 3:0.

У победителей голами отметились Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес, забившие на 13-й, 58-й и 66-й минутах встречи. Гризманн и Месси, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.

В параллельной игре "Атлетико" дома упустил победу в противостоянии с "Валенсией" (1:1) Дениса Черышева, а "Реал" на выезде уступил "Мальорке" с минимальным счетом – 0:1.

"Барселона" с 19 очками лидирует в турнирной таблице примеры, на второй строчке расположился "Реал" (18 очков), на третьей – "Гранада", на четвертой – "Атлетико", а замыкает первую пятерку "Реал Сосьедад".