Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на первом этапе серии Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе.

Павлюченко и Ходыкин набрали в сумме за короткую и произвольную программы 196,98 балла. Победу одержали китайский дуэт Пэн Чэн и Цзинь Ян (200,89), третье место досталось американской паре Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер (192,70).