Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в США, Савосин – 12-й

Российский спортсмен Дмитрий Алиев занял третье место на первом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Лас-Вегасе. За короткую и произвольную программы 20-летний фигурист в сумме получил 253,55 балла.

Первенствовал американец Нэйтан Чен, набравший за два проката 299,09 балла. Его соотечественник Джэйсон Браун (255, 09) занял второе место. Еще один россиянин Роман Савосин расположился на 12-й строчке, набрав 182,16 балла.