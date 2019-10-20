Эксперты назвали самый опасный военный корабль российского флота

Эксперты из журнала Military Watch назвали атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым опасным кораблем российского флота.

Обновленный крейсер поступит на вооружение в 2021 году. Он будет оснащен продвинутой системой ПВО – адаптированным под корабли С-400 – и значительным арсеналом крылатых ракет. Кроме того, его оснастят ЗРК "Редут", зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и новейшими системами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, крейсер может долгое время работать вдали от побережья РФ благодаря своим ядерным силовым установкам.

Military Watch пишет о гиперзвуковой ракете "Циркон", которая станет главным противокорабельным оружием "Адмирала Нахимова". Она превзойдет своего американского "конкурента" – ракету "Гарпун", так как сможет поражать цели на скорости порядка 8 Мах и на расстоянии до 1000 километров. Именно эта способность крейсера – поражать цели гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях – заставила экспертов признать его самым опасным кораблем, передает РИА Новости.