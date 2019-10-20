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20 октября 201905:20

Шайба Наместникова не спасла "Оттаву" от поражения в игре в "Аризоной"

nhl.com/video

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона Койотс" на льду домашней "Хила Ривер-Арены" в Глендейле обыграла команду "Оттава Сенаторз" со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

У победителей встречи голами отметились Кайл Капобьянка (8-я минута), Оливер Экман-Ларссон (9), Конор Гарленд (30), Карл Седерберг (42) и Лоусон Круз (60, ПВ), а у гостей отличились россиянин Владислав Наместников (43) и Крис Тирни (45).

"Аризона" одержала победу в третьей игре подряд и с девятью очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Оттава", одержавшая лишь одну победу в сезоне, расположилась на 16-й строчке на Востоке, имея в активе три очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "койоты" в среду, 23 октября, на выезде сыграют с "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Сенаторз" днем ранее встретятся с командой "Даллас Старз".

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