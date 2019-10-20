Самолет австралийской компании впервые совершил беспересадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней

Самолет ведущего австралийского авиаперевозчика Qantas совершил первый в истории беспосадочный перелет по маршруту Нью-Йорк - Сидней. Такая информация появилась в заявлении компании, распространенном в воскресенье, 20 октября.

Как уточняется, после тренировочного полета продолжительностью 19 часов 16 минут самолет совершил посадку в Сиднее. В полете принимали участие 49 пассажиров и члены экипажа, передает ТАСС

В процессе полета было проведено несколько экспериментов, результаты которых позволят оценить самочувствие людей на борту. По мнению авиаперевозчика, в будущем исследования помогут составить список кандидатов в члены экипажа, а также разработать нормативы обслуживания пассажиров на сверхдальних рейсах.

В августе текущего года компания Qantas проинформировала общественность, что планирует запуск сверхдальних рейсов с восточного побережья Австралии в Нью-Йорк и Лондон. Новые маршруты станут частью проекта Sunrise-Qantas, который предусматривает открытие новых направлений для перелетов в города Австралии.

Как ожидается, к декабрю перевозчик сможет точно рассчитать экономическую целесообразность маршрутов и принять окончательное решение о запуске сверхдальних рейсов проекта Sunrise.