Пловец Владимир Морозов победил на двух дистанциях Международной лиги плавания

В американском Льюисвиле стартовал этап Международной лиги плавания. В первый день соревнований две победы одержал российский пловец Владимир Морозов.

Сначала Владимир выиграл заплыв на 50 метров брассом, показав время 26,15 секунды. Затем он победил на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,93 секунды.

Кирилл Пригода стал третьим в соревнованиях на 50 метров брассом. Виктория Андрусенко также показала третий результат на 200-метровке кролем.