Фигуристка Анна Щербакова выиграла Skate America

В Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при Международного союза конькобежцев – Skate America. Российская фигуристка Анна Щербакова победила в женском одиночном разряде.

15-летняя воспитанница тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова занимала четвертое место после исполнения короткой программы. Но Анна блестяще выступила в произвольной программе, набрала в сумме 227,76 балла.

Второе место у американки Брэди Теннелл, получившей 216,14 балла. Еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева набрала 205,97 и стала третьей.