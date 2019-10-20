На западе Москвы горит склад

На Молодогвардейской улице в Москве горит склад, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Внутри горящего склада очень высокая температура, к тушению привлечена авиация.

Произошло частичное обрушение кровли. Пожар тушат 80 человек, задействовано 20 единиц техники.

На место прибыло руководство столичного главка МЧС, передает ТАСС. По данным ведомства, пострадавших нет.

Горит складируемая продукция на стеллажах на втором ярусе в складском здании, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.