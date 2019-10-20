Прорыв дамбы: следствие озвучило приоритетную версию и провело первые задержания

Нарушения при проведении золотодобывающих работ: такова приоритетная версия следствия по уголовному делу о прорыве нелегальной дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, где накануне погибли 15 человек. По делу задержаны три человека — директор золотодобывающего предприятия "Сисим", которое вело работы на месте прорыва дамбы, начальник и мастер горного участка этой организации.

Для допроса задержанных доставили в Красноярск, с ними работают следователи, сообщает Следственный комитет. В офисе ООО "Сисим" проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Дамбу технологического водоема золотодобывающего предприятия неподалеку от деревни Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало в ночь на 19 октября. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития. По последним данным, погибли 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. Более 40 рабочих удалось спасти. В медицинские учреждения госпитализированы 14 пострадавших.

Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.