На горящем складе в Москве обрушилась крыша

Рано утром в воскресенье в Москве загорелся склад на Молодогвардейской улице. Пожару был присвоен третий уровень сложности. 80 пожарных локализовали огонь, в чем им помогли 26 сбросов воды с двух пожарных вертолетов.

На складе обрушилась кровля на площади 500 квадратных метров, пишет ТАСС. В целом огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров постройки. Лаборатория МЧС постоянно проверяет качество воздуха в районе.