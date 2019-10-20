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20 октября 201910:40

На горящем складе в Москве обрушилась крыша

Вконтакте / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Рано утром в воскресенье в Москве загорелся склад на Молодогвардейской улице. Пожару был присвоен третий уровень сложности. 80 пожарных локализовали огонь, в чем им помогли 26 сбросов воды с двух пожарных вертолетов.

 

На складе обрушилась кровля на площади 500 квадратных метров, пишет ТАСС. В целом огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров постройки. Лаборатория МЧС постоянно проверяет качество воздуха в районе.

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