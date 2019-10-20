El Pais: за хаосом в Барселоне стоят 2000 молодых радикалов

Не менее 14 человек пострадали накануне в Каталонии в ходе акций протеста сторонников независимости этого автономного региона Испании. По данным службы неотложной медицинской помощи автономии, не менее 11 человек получили травмы в Барселоне, еще трое — в Жироне. В ходе митингов задержаны 13 человек, передает ТАСС.

Протесты в Каталонии началась 14 октября после решения Верховного суда Испании, приговорившего к тюремным срокам до 13 лет каталонских политиков, которые два года назад организовали референдум о независимости региона. Проведение того референдума Мадрид назвал незаконным, результаты признали недействительными.

В ходе демонстраций и столкновений с правоохранителями пострадали несколько сотен человек, материальный ущерб огромен. По данным испанской газеты El Pais, ядро организаторов еженощного хаоса в Барселоне — около 500 радикально настроенных молодых людей.

Они посещают митинги с закрытыми лицами, некоторые в шлемах и налокотниках, вступают в потасовки с полицией и взаимодействуют между собой с помощью раций. В резерве у них еще 1500 молодых людей, которыми они усиливаются в ходе столкновений со стражами порядка.