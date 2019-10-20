Решение по РУСАДА будет принимать новый президент WADA

Заседание Всемирного антидопингового агентства (WADA), о целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) перенесено на более поздний срок. Вопрос будет рассмотрен уже при новом президенте WADA.

4 ноября в польском Катовице пройдет заседание исполкома WADA, на котором планировалось рассмотреть вопрос о РУСАДА. Однако 7 ноября будет утвержден новый президент организации. Место британца Крэйга Риди займет министр спорта Польши Витольд Банька, сообщает ТАСС. Поэтому было принято решение отложить рассмотрение вопроса о РУСАДА и вернуться к нему уже при новом президенте.

Встреча российских экспертов с представителями WADA по теме изменений в базе данных московской лаборатории также перенесена с 23 октября на неопределенный срок. Ранее министерство спорта России предоставило ответы на запросы WADA об обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменениях.