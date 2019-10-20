В Уфе семь студентов отравились в столовой колледжа

В Уфе семь студентов попали в больницу после посещения столовой колледжа. Врачи-инфекционисты оценивают их состояние как средней степени тяжести, пишет РИА Новости.

Предположительно, молодые люди отравились некачественной пищей. Минздрав Башкирии ведет проверку инцидента.