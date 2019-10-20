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20 октября 201911:11

В Уфе семь студентов отравились в столовой колледжа

Полина Корчагина/Интерпресс/ТАСС

В Уфе семь студентов попали в больницу после посещения столовой колледжа. Врачи-инфекционисты оценивают их состояние как средней степени тяжести, пишет РИА Новости.

Предположительно, молодые люди отравились некачественной пищей. Минздрав Башкирии ведет проверку инцидента.

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