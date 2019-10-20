Гибель пяти детей и двух взрослых: это был поджог

Следователи установили причину пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в городе Ростове Великом Ярославской области, где накануне погибли пятеро детей и двое взрослых. Причиной возгорания был поджог.

Уголовное дело, возбужденное по факту пожара, переквалифицировано по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Подозреваемый в преступлении установлен и задержан: это житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, сообщает Следственный комитет.

Пожар в многоквартирном доме по улице Ленинская произошел накануне ранним утром. В результате погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Сообщалось, что пожар начался с лестничной клетки — там предположительно находился очаг возгорания, с которого и распространялся огонь. К моменту прибытия первого подразделения пожарной охраны второй этаж дома уже был полностью разрушен.