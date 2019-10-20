Полузащитник "Рубина" Фомин отключен от аппарата ИВЛ

Полузащитник молодежного состава "Рубина" Вячеслав Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние здоровья 17-летнего футболиста остается стабильно тяжелым.

В пятницу в матче молодежных составов "Спартака" и "Рубина" Вячеслав Фомин получил тупую травму живота. Результатом стали разрыв селезенки большая потеря крови. Фомин был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

В состоянии здоровья молодого футболиста наметилась положительная динамика. Фомина отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он находится в сознании. "Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное", — говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".