Пожар в Москве: склад на Молодогвардейской потушен

Московские пожарные справились с огнем в складском помещении на улице Молодогвардейская. Как рассказали "Интерфаксу" в столичном главке МЧС, несколько десятков спасателей, техника и вертолеты ликвидировали пожар в 11.20 по московскому времени.

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров склада на западе Москвы, а кровля обрушилась на площади 500 квадратных метров.

В помещении хранились скотч и липкая лента. Пострадавших при пожаре нет.