Массовое ДТП с участием четырех машин в Петербурге попало на видео

Очевидец опубликовал в Сети запись с регистратора, запечатлевшего момент аварии с участием четырех машин, произошедшей днем в минувшую субботу, 19 октября, на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге.

Водитель легкового автомобиля Nissan по неустановленной пока причине не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где буквально врубился в плотный поток транспортных средств.

Жертвами выезда на "встречку" стали два кроссовера и легковушка.

Очевидцы утверждали, что в результате инцидента пострадали несколько человек, однако местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, сообщают, что никто из участников инцидента не пострадал.