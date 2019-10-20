Меняйло: пока рассмотрены не все обращения жителей Тулуна

Работа над обращениями жителей Тулуна к Путину продолжается, пока рассмотрены не все обращения, рассказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Работа идет. Но президент сказал, что они должны быть рассмотрены позитивно. К сожалению, не все обращения еще рассмотрены", — сказал Меняйло.

16 октября Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что обращения людей должны быть "не просто рассмотрены, а позитивно решены".