Trump National Doral не примет G7 из-за "сошедших с ума демократов"

Американский президент Дональд Трамп отказался от идеи использовать свой гольф-курорт Trump National Doral в Майами для размещения участников саммита G7 в 2020 году. По словам Трампа, он думал, что делает что-то очень хорошее для своей страны, предложив свой комплекс для размещения лидеров G7.

Trump National Doral — большой, величественный, находится рядом с Международным аэропортом Майами, имеет великолепные танцевальные и конференц-залы, и каждая делегация получила бы в свое распоряжение отдельное здание на 50-70 номеров. Он был бы лучше других альтернатив, и Трамп заявлял, что готов сделать это без извлечения прибыли либо, если это разрешено юридически, при нулевой стоимости для США, сетует он в "Твиттере".

Однако, продолжает Трамп, враждебные СМИ и их партнеры-демократы "сошли с ума", и поэтому возможность принять саммит в 2020 году в Trump National Doral больше не рассматривается. Поиск другого места для встречи "семерки", включая возможное использование президентской резиденции Кэмп-Дэвид, начнется немедленно.

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!