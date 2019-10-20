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20 октября 201912:35

Росстандарт решил разобраться с недоливом топлива

Global Look Press

Росстандарт может получить право проверять колонки АЗС на недолив проданного топлива. Как рассказал "Российской газете" руководитель ведомства Алексей Абрамов, правительству России предложат соответствующий законопроект.

По задумке, тайный покупатель будет использовать разрабатываемый "скрытый" прибор, который проверит работу колонки в связке с оператором за кассой. Контрольный аппарат будет допускать погрешность измерения в один процент.

Далее в планах Росстандарта — изменения в ГОСТ 1989 года для топливораздаточных колонок. Как пояснил Абрамов, в современных условиях точность измерения ГОСТа уже недостаточна, ведь в любой колонке можно настроить конкретный процент недолива.

Также к негативным факторам глава Росстандарта отнес температуру воздуха и использование вредоносного программного обеспечения.

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