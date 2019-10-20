Лихач травмировал пять человек в серьезной аварии под Нижним Новгородом. Видео

Появились кадры дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, произошедшего в ночь на минувшую субботу, 19 октября, в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat на высокой скорости проскочил на красный свет и протаранил Mitsubishi L200. Пикап как раз поворачивал налево и пересекал полосу встречного движения.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили пять человек. Все они были госпитализированы.