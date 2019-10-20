Грек Сидиропулос будет судить матч "Ювентус" – "Локомотив"

Во вторник "Локомотив" проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи сыграют в Турине с чемпионом Италии "Ювентусом".

Обслуживать матч будет греческая бригада арбитров, в сентябре работавшая на матче между сборными Шотландии и России. Главный судья Тасос Сидиропулос. Его помощники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервный судья — Яннис Пападопулос. Уроженец острова Родос 40-летний Анастасиос (Тасос) Сидиропулос также работал на матчах "Зенит" – "Андерлехт" и "Рома" – ЦСКА.

Встреча между "Ювентсом" и "Локомотивом" пройдет во вторник в Турине. После двух туров в активе чемпионов Италии 4 очка, у "Локомотива" на очко меньше.