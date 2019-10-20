Лавров рассказал о "разводках" и неудобных ситуациях

К 75-летию Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью телеканалу "Россия 1". В нем он, в частности, прокомментировал нынешнее состояние отношений России и США.

По словам Лаврова, в современных отношениях между странами не всегда следует сразу же отвечать на какой-то негативный шаг: возможно, тебя хотят спровоцировать, а потом воспользоваться твоей реакцией для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко "поведутся" на такого рода "разводку".

Глава МИД при этом привел в пример демарш бывшего президента США Обамы, который "когда уже наступила агония его администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах", отобрал дипломатическую собственность России в США и выгнал российских дипломатов.

По словам Лаврова, в Москве тогда взяли паузу, так как понимали: действия Обамы направлены главным образом на подрыв позиции нового президента США Дональда Трампа перед его вступлением в должность. В дальнейшем, поняв, что санкции США не только не снимаются, но и, наоборот, расширяются и углубляются, в Москве тоже отреагировали, настояв на паритетном количестве американских дипломатов в России и российских дипломатов в США.

По словам главы МИД России, "конечно, нужно отвечать", когда всерьез бьют по твоим национальным интересам. При этом Конгресс США, по словам Лаврова, просто не позволил Трампу нормально развивать отношения с Москвой, несмотря на все его декларации о желании "поладить" с Россией.



Москва, подчеркнул министр, готова в любой момент решить существующие вопросы в отношениях с США на основе "нулевого варианта" и вернуться к нормальному функционированию дипломатических учреждений обеих стран на территории друг друга. По мнению Лаврова, и у госсекретаря США Майка Помпео, и у прежнего посла США в России Джона Хантсмана есть понимание, что когда-то Москва и Вашингтон должны к этому вернуться.

"Чем раньше, тем лучше", — уверен Лавров.

Вспоминая о своих отношениях с Джоном Керри, госсекретарем США во время второго президентского срока Обамы, Лавров отметил: они не ругались перед камерами, а излагали каждый свою позицию. При этом каждый из них слушал своего собеседника, что, по признанию главы российского МИДа, "бывает нечасто".

В интервью Лавров признался также, что в некоторые моменты его жизни ему было "не очень по себе" от происходившего в России. По словам министра, у него было несколько подобных случаев, и все они связаны с периодом распада СССР.